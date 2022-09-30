Женщина обнаружила в своей ванной стекающую по стене кровь и удивилась причинам

Женщина обнаружила в своей ванной стекающую по стене кровь и удивилась причинам
Фото: unsplash.com
Многие заподозрили, что виноваты призраки

Женщина по имени Лекси Чидестер в соцсетях опубликовала видео, на котором показала, как с ее стены в ванной стекает странная жидкость малинового цвета, более похожая на кровь. Ролик мгновенно набрал большую популярность в сети.

Жительница призналась, что живет в этом доме уже 20 лет и никогда не видела ничего подобного. Она выяснила, что жидкость буквально вытекает из аптечки. 

Сперва она подумала на брата, который решил таким образом пошутить. Но на следующий день ситуация стала еще хуже – кровь начала скапливаться и в раковине. 

Народ в Сети предположил, что в жизнь воплотился один из сценариев фильмов ужасов, посоветовав женщине срочно бедать из дома, пока не явился Сатана. Кто-то подумал, что это дело рук призраков. 

Лекси решиила самостоятельно выяснить причину происходящего. Она заглянула в аптечку, отодвинула раковину, просмотрела чердак, постаралась посмотреть за стеной, но ничего не объясняло кровотечение. 

Спустя длительное время поисков ее осенило – нужно было отодвинуть шкаф в соседней комнате, чтобы установить причину.Она обнаружила, что если в ванной нет вентилятора для вентиляции, ржавчина под шкафом, смешанная с конденсатом, может превратиться в жидкость. Это и было "кровотечением".

Источник: WBZ News
новости партнеров

Что произойдет после присоединения новых регионов к России: озвучен прогноз

Ситуация может развернуться в неожиданном ключе

Названа первая цель вероятного ядерного удара России

Москва может пойти на этот шаг в качестве ответа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей