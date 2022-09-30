Многие заподозрили, что виноваты призраки

Женщина по имени Лекси Чидестер в соцсетях опубликовала видео, на котором показала, как с ее стены в ванной стекает странная жидкость малинового цвета, более похожая на кровь. Ролик мгновенно набрал большую популярность в сети.

Жительница призналась, что живет в этом доме уже 20 лет и никогда не видела ничего подобного. Она выяснила, что жидкость буквально вытекает из аптечки.

Сперва она подумала на брата, который решил таким образом пошутить. Но на следующий день ситуация стала еще хуже – кровь начала скапливаться и в раковине.

Народ в Сети предположил, что в жизнь воплотился один из сценариев фильмов ужасов, посоветовав женщине срочно бедать из дома, пока не явился Сатана. Кто-то подумал, что это дело рук призраков.

Лекси решиила самостоятельно выяснить причину происходящего. Она заглянула в аптечку, отодвинула раковину, просмотрела чердак, постаралась посмотреть за стеной, но ничего не объясняло кровотечение.

Спустя длительное время поисков ее осенило – нужно было отодвинуть шкаф в соседней комнате, чтобы установить причину.Она обнаружила, что если в ванной нет вентилятора для вентиляции, ржавчина под шкафом, смешанная с конденсатом, может превратиться в жидкость. Это и было "кровотечением".