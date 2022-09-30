Все дело в стрессе

Неконтролируемый перекус – попытка нашего мозга заесть чем-то стресс, указала аллерголог-иммунолог, диетолог Антонина Саволюк. Такое явление может привести к проблемам в организме, а потому такие процессы нужно взять под контроль.

"Потом когда-нибудь случится холецистит, сахарный диабет, сердечная недостаточность, инсульт, а сейчас нужно срочно успокоиться", – объясняет медик стремление к быстрым перекусам.



Заглушать этот стресс нужно не едой, а физической активностью. Попрыгайте пару минут на месте, потанцуйте, побегайте.

Полностью, однако, от перекусов не отказаться. Организм нельзя испытывать строгими запретами – иначе возникнет еще большее состояние стресса. Важный момент: любой перекус необходимо "запивать" водой. Психическое состояние определяется водным балансом, а также сном с режимом питания.