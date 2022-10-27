Киев лишь позволяет себе лишние эмоции

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что на Украине воюют заключенные с разными заболеваниями. Среди них – ВИЧ, туберкулез и другие. Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию.



Он сделал акцент на том, что обследует всех новоприбывших в соответствии с существующими стандартами. В законодательстве Российской Федерации нет запретов для больных с гепатитом С или ВИЧ.

"Если в каких-то странах есть такие ограничения, то сообщите, пожалуйста, об этом, и заключенные, больные гепатитом и ВИЧ, воевать в эти страны не придут. Мы с уважением относимся к локальным законодательствам", – отметил предприниматель.

Бизнесмен подчеркнул: он не видит проблемы в том, что бойцы одной стороны не осведомлены о болезнях бойцов с другой стороны.

"Не вижу ничего аморального, если солдаты, носители гепатита С и ВИЧ, будут убивать других солдат, не имея информации, были ли те при жизни носителями каких-либо вирусов. Например, я уверен, что гомосеки и педерасты – не просто любители пороться в жопу, а инфицированные граждане, с точечными поражениями областей головного мозга", – сообщил Пригожин.

Предприниматель предположил, что Буданов сделал свое заявление "на эмоциях". Именно поэтому, как полагает бизнесмен, он не обеспокоен ситуацией настолько серьезно.

"Не считаю, что он серьезно обеспокоен заболеваниями наших "воинов – бывших зеков, которые где-то подхватили этот ВИЧ, гражданин начальник". У нас к Кириллу Алексеевичу с точки зрения заболеваний служащих ВСУ претензий никаких нет. Если в бой пойдут женские батальоны, то их обследование и профилактику мы обсудим в приватном разговоре", – подытожил бизнесмен.