Пригожин: Не считаю, что ГУР обеспокоено заболеваниями наших "воинов – бывших зеков, которые где-то подхватили этот ВИЧ, гражданин начальник"

Пригожин: Не считаю, что ГУР обеспокоено заболеваниями наших "воинов – бывших зеков, которые где-то подхватили этот ВИЧ, гражданин начальник"
Кирилл Буданов. Фото: Pavlo Bahmut/www.globallookpress.com
Киев лишь позволяет себе лишние эмоции

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что на Украине воюют заключенные с разными заболеваниями. Среди них – ВИЧ, туберкулез и другие. Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию.

Он сделал акцент на том, что обследует всех новоприбывших в соответствии с существующими стандартами. В законодательстве Российской Федерации нет запретов для больных с гепатитом С или ВИЧ.

"Если в каких-то странах есть такие ограничения, то сообщите, пожалуйста, об этом, и заключенные, больные гепатитом и ВИЧ, воевать в эти страны не придут. Мы с уважением относимся к локальным законодательствам", – отметил предприниматель.

Бизнесмен подчеркнул: он не видит проблемы в том, что бойцы одной стороны не осведомлены о болезнях бойцов с другой стороны.

"Не вижу ничего аморального, если солдаты, носители гепатита С и ВИЧ, будут убивать других солдат, не имея информации, были ли те при жизни носителями каких-либо вирусов. Например, я уверен, что гомосеки и педерасты – не просто любители пороться в жопу, а инфицированные граждане, с точечными поражениями областей головного мозга", – сообщил Пригожин.

Предприниматель предположил, что Буданов сделал свое заявление "на эмоциях". Именно поэтому, как полагает бизнесмен, он не обеспокоен ситуацией настолько серьезно.

"Не считаю, что он серьезно обеспокоен заболеваниями наших "воинов – бывших зеков, которые где-то подхватили этот ВИЧ, гражданин начальник". У нас к Кириллу Алексеевичу с точки зрения заболеваний служащих ВСУ претензий никаких нет. Если в бой пойдут женские батальоны, то их обследование и профилактику мы обсудим в приватном разговоре", – подытожил бизнесмен.

новости партнеров

Жесткие слова Путина о месте Украины на мировой арене произвели фурор в Китае

Время деликатных дипломатических формулировок давно в прошлом

Морской план США на Россию рухнул из-за Путина - откровение экс-работника Белого дома

Вашингтон постоянно вынашивает злодейские намерения против Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей