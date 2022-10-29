Это мобилизованные обязаны воевать, а у элиты другое предназначение — Пригожин

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Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ бизнесмена Евгения
Пригожина на запрос журналистов, которые попросили прокомментировать
растиражированную в СМИ новость о снятии с должности командующего группировкой
"Центр" в зоне СВО генерала Александра Лапина.
"Я здесь не вижу ничего удивительного, потому что когда тебе надоела какая-либо игра, то дети обычно говорят, что они "в домике" и больше их трогать не надо. Здесь на лицо аналогичная ситуация. Это мобилизованные обязаны воевать, а у элиты другое предназначение", – цитирует бизнесмена пресс-служба "Конкорда".
При этом Пригожин в очередной раз подчеркнул, что не является специалистом по военным вопросам.
Ранее предприниматель заявил, что успех специальной операции России на Украине напрямую зависит от тактических и кадровых составляющих. Пригожин выразил уверенность, что в этой части необходимо провести "работу над ошибками".
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