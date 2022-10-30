Нет никакой проблемы с видеохостингом в РФ, есть проблема несправедливой конкуренции – Пригожин о закрытии YouTube

Бизнесмен прокомментировал закрытие видеохостинга

Российские соцсети непопулярны среди граждан РФ из-за того, что иностранные вредоносные занимают их место. Так бизнесмен Евгений Пригожин объяснил необходимость немедленной блокировки видеохостинга YouTube в России.



Предприниматель ответил на заявление сенатора Совфеда Андрея Климова, который считает, что закрыть YouTube можно только в том случае, если в России появится альтернатива.

Пригожин отметил, что в РФ нет никакой проблемы с видеохостингом. Более того, люди не будут агрессивно реагировать на его блокировку.

"Хотел бы проинформировать всех тех, кто встает на защиту YouTube. Я думаю, что вам надо переоценить ситуацию и посмотреть на нее с другой стороны. В России имеется ряд видеохостингов, которые на сегодняшний день очень эффективно работают, но недооценены именно по той причине, что их место занимают такие вредоносные ресурсы, как YouTube. Название этих видеохостингов RuTube, ВКонтакте, Ярус, Одноклассники и вдобавок еще большое количество нишевых видеохостингов, которые при закрытии YouTube получат колоссальное развитие. Нет никакой проблемы с видеохостингом в России. Есть проблема несправедливой конкуренции",

- процитировали Пригожина в пресс-службе компании "Конкорд".

Ранее бизнесмен обратился к генпрокурору России Игорю Краснову. Пригожин попросил его проверить зарубежный видеохостинг на предмет русофобии и ограничить к нему доступ на территории РФ. По словам предпринимателя, на площадке публикуются антироссийские материалы.