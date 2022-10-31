"Подозревается в создании преступного сообщества": Пригожин просит Генпрокуратуру проверить Беглова

Деятельность губернатора Петербурга Александра Беглова необходимо проверить на уровне Генпрокуратуры РФ. С таким заявлением выступил бизнесмен Евгений Пригожин.



Предприниматель считает, что градоначальник может быть причастен к созданию организованного преступного сообщества в Северной столице. По его мнению, чиновник преследует "цель разграбления госбюджета".

"Было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым А.Д. организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников", – сообщение предпринимателя было опубликовано на официальной странице компании "Конкорд".

Текст документа обнародован не будет до момента завершения проверки. Копия заявления была направлена непосредственно губернатору Петербурга, говорится в сообщении.