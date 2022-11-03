Остановка по требованию: купюру со Ржевом, о битвах за который снят одноименный фильм Пригожина, просят не пускать в оборот

Кого-то не устроил мемориал

Российские банки предложили отложить ввод в оборот новой сторублевой купюры. Оказалось, что к ее приему готовы лишь 20% банкоматов. В связи с этим, Ассоциация банков России предложила перенести запуск купюр в оборот минимум на 2024 год, сообщают "Известия".

Ранее планировалось ввести новые сторублёвки уже в текущем году, а остальные номиналы позже. Но, по мнению экспертов, работа со свежими купюрами номиналами будет очень затратна для всех банков, ведь устройства, которые их распознают, ранее ввозились из-за рубежа. На сегодня же перепрограммированы далеко не все банкоматы и терминалы. Кроме того, кассовая техника самих финансовых учреждений готова к обработке новых купюр лишь на 75%.

Напомним, в марте 2021 года Банк России объявил о замене городов на российских банкнотах. Виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска планировали заменить на достопримечательности Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода, Ржева и Екатеринбурга. Решение было связано с тем, что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов.

Сейчас купюра в 10 рублей посвящена Красноярску, купюра в 50 рублей – Санкт-Петербургу, в 100 рублей – Москве, в 200 рублей – Севастополю, в 500 рублей – Архангельску, в 1000 рублей – Ярославлю, в 2 тысячи рублей – Владивостоку и в 5 тысяч рублей – Хабаровску. После смены дизайна на смену Красноярску придет Новосибирск, Архангельск поменяют на Пятигорск, Ярославль – на Нижний Новгород, а Хабаровск – на Екатеринбург.

На остальных купюрах останутся прежние города, однако на их оборотной стороне планируют разместить достопримечательности соответствующих федеральных округов. Например, летом Банк России презентовал новую купюру в 100 рублей. На ее лицевую сторону поместили фрагмент Спасской башки Московского Кремля с курантами, а на оборотную – Ржевский мемориал Советскому солдату.

Купюра выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, по которому можно перейти на страницу Банка России и прочитать информацию о художественном оформлении и признаках подлинности. Датой ввода в обращение новой купюры значится 30 июня, однако регулятор отметил, что процесс будет идти постепенно.

"77 лет назад советский народ сокрушил нацизм, завоевал свободу для родной страны и всего мира. Ржевский мемориал советскому солдату – символ нашего духа, патриотизма. Именно поэтому мемориал появился на новой купюре, выпущенной ЦБ России", – сообщал ранее официальный телеграм-канал правительства Тверской области "Пул69".

Мемориал советскому солдату подо Ржевом открыли 30 июня 2020 года. В торжественной церемонии принял участие президент Владимир Путин. Мемориал стал одним из самых крупных и масштабных памятников воину Красной армии в мире. Он поставлен на месте кровопролитных боев Ржевско-Вяземской операции. О важности этой битвы для победы в Великой Отечественной войне стали говорить лишь недавно. Долгое время событие почти не находило отражения и в искусстве. Лишь в 2019 году, за полгода до открытия мемориала, режиссер Игорь Копылов снял фильм "Ржев", посвящённый тем событиям. Средства на съемки выделил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, дед которого был участником Ржевской битвы и даже является героем повести Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью", по которой и снимали кино. Книга стала одним из немногих литературных произведений, посвящённых тем боям. Ротный Евгений Пригожин во время ожесточённых боев за деревню Овсянниково получил приказ любой ценой удерживать её от взятия. Но ни боеприпасов, ни людского резерва ему выпросить не удалось. А без всего этого ждать контратаки фашистов выглядело совершенно самоубийственной затеей. Авторы "Ржева" очень бережно перенесли книгу на большой экран, благодаря чему зрители получили один из лучших фильмов о Великой Отечественной.

Фильм серьезно подтолкнул интерес к Ржевской битве, а после открытия мемориала Советскому солдату, в Тверскую область ежегодно стал приезжать огромный поток туристов. За несколько лет памятник посетили более трёх миллионов человек. Сегодня мемориал считается одной из главных достопримечательностей региона и символом общей памяти и благодарности поколению победителей, поэтому не удивительно, что памятник решили нанести на купюру.

До этого банкнотный ряд обновляли в 2017 году. Тогда в обращение выпустили банкноты достоинством в 200 и 2 тысячи рублей. Новые купюры обещают лучше защитить от подделок. Ранее представители Сбербанка сообщали, что хотя дополнительные затраты на оборудование для различения купюр и потребуются, но серьезных проблем банк не ожидает. ВТБ собирался проводить перенастройку инфраструктуры в период низкой транзакционной активности. В финучреждении отмечали, что модификация

