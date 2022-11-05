В Telegram появился официальный канал пресс-службы Евгения Пригожина

Бизнесмен заявил о начале его работы

Российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о начале работы официального Telegram-канала, где будут публиковаться материалы от его имени.

В популярном мессенджере существуют несколько каналов, которые распространяют информацию от лица предпринимателя, однако среди них нет официального. После того, как информагентство "Утро.ру" обратило внимание на этот факт, бизнесмен распорядился создать Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина", где будут публиковаться все материалы от его имени.

"Чтобы сохранить чистоту в отношениях с потребителями контента, я дал поручение пресс-службе создать Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина", в котором я гарантирую, что все заявления публикуются от меня лично", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Он также подчеркнул, что каналы "Кепка Пригожина" и "Евгений Пригожин в Telegram" не имеют к нему никакого отношения. 

новости партнеров

"Собирали трупы": полячек-наемниц засекли во время нападения ВСУ

Киев отправляет в атаку женщин

Минобороны РФ поставило точку в скандале с большими потерями ВС РФ

В ведомстве рассказали, что проиходит на угледарском направлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей