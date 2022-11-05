В Telegram появился официальный канал пресс-службы Евгения Пригожина

Бизнесмен заявил о начале его работы

Российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о начале работы официального Telegram-канала, где будут публиковаться материалы от его имени.



В популярном мессенджере существуют несколько каналов, которые распространяют информацию от лица предпринимателя, однако среди них нет официального. После того, как информагентство "Утро.ру" обратило внимание на этот факт, бизнесмен распорядился создать Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина", где будут публиковаться все материалы от его имени.

"Чтобы сохранить чистоту в отношениях с потребителями контента, я дал поручение пресс-службе создать Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина", в котором я гарантирую, что все заявления публикуются от меня лично", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Он также подчеркнул, что каналы "Кепка Пригожина" и "Евгений Пригожин в Telegram" не имеют к нему никакого отношения.