В Telegram появился официальный канал пресс-службы Евгения Пригожина

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Российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о начале
работы официального Telegram-канала,
где будут публиковаться материалы от его имени.
В популярном мессенджере существуют несколько каналов, которые распространяют информацию от лица предпринимателя, однако среди них нет официального. После того, как информагентство "Утро.ру" обратило внимание на этот факт, бизнесмен распорядился создать Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина", где будут публиковаться все материалы от его имени.
"Чтобы сохранить чистоту в отношениях с потребителями контента, я дал поручение пресс-службе создать Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина", в котором я гарантирую, что все заявления публикуются от меня лично", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".
Он также подчеркнул, что каналы "Кепка Пригожина" и "Евгений Пригожин в Telegram" не имеют к нему никакого отношения.
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