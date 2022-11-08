"Что касается удаления почек": Пригожин объяснил свой комментарий о выборах в США

Близится закат американской гегемонии

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал заголовки западных СМИ, которые пестрят фразой из предыдущего заявления бизнесмена о "российском вмешательстве". Так, издание AFP опубликовало статью с заголовком "Близкий к Путину бизнесмен признает "вмешательство" в выборы в США".



Пригожин тогда с иронией отметил, что не может обойтись без определенной двусмысленности, комментируя данный вопрос. Он сравнил вмешательство в американские выборы с операцией на жизненно важных органах. В этот раз, комментируя намеренное искажение западной прессой собственных слов, он решил дополнить свое сравнение.

"Что здесь непонятного. Процитирую еще раз вам мой комментарий: "Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень". А что касается удаления почек и печени, закономерный финал операции – человек не может длительное время после этого существовать. Тем более, без медицинской помощи", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин ранее с сарказмом объяснил отсутствие своего имени в новых санкционных списках США. Он связал это с "недостаточной эффективностью" в боевых действиях на Украине.