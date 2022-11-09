Картина не оставит равнодушным никого

Российские актеры поделились впечатлениями от съемок в фильме Евгения Пригожина "Лучшие в аду"

Новый фильм петербургского бизнесмена Евгения Пригожина "Лучшие в аду" не оставил равнодушными ни зрителей, ни саму съемочную группу. Актеры делятся подробностями со съемок и рассказывают о впечатлениях от участия в опасном творческом проекте, который называют "бесценным опытом".

Сергей Беспалов, ранее снимавшийся в сериале "Эксклюзив" и фильме 2021 года "Чингачгук", исполнил в новом боевике роль бойца с позывным Локомотив. Несмотря на то, что у актера уже были съемки в военной драме, "Лучшие в аду" стали для него новым этапом в развитии творческой карьеры.

– Здесь совсем другие ощущения. Экспедиция в Луганскую республику была абсолютно необычайна. В силу событий, и в силу того, что это была экспедиция из одних мужчин, которые жили вместе, сосуществовали и делились своим опытом, – рассказал Беспалов.

По словам актера, они с коллегами "по цеху" настолько вжились в роль и начали сливаться с происходящим вокруг, что однажды настоящие бойцы даже приняли его за своего.

– Когда шли съемки, у меня была утренняя сцена и заключительная. Поэтому днем я искал место, чтобы не попасть в кадр, но все же видеть весь съемочный процесс. В один из таких моментов ко мне подошли и спросили: “Вы откуда? Какой взвод у вас?” И когда собеседник услышал, что я актер, то очень удивился, – поделился воспоминаниями Сергей.

Мнение Сергея Беспалова разделяет и исполнитель одной из ведущих ролей в военной драме "Лучшие в аду" — командира группы с позывным Буран – Дмитрий Мурашев.

– Во-первых, для меня честью было работать с такой командой – смелой и отчаянной, дружной и сплоченной. Во-вторых, с детства я мечтал сняться в таком фильме. У меня, конечно, был подобный опыт – фильм "28 панфиловцев". Но он, скажем так, и по объему роли меньше, чем этот, и по сложности съемок не такой. Я в таком сложном проекте еще не работал, и думаю, что он сделал меня сильнее – и внутренне и внешне, – отметил он.

Съемки велись не просто в тяжелых условиях – они были организованы в зоне боевых действий, что несло прямую угрозу здоровью. Обо всем об этом, безусловно, актеров предупредили заранее. Но их это не остановила, а даже наоборот, заинтересовало.

– По сути мы снимали под бомбёжками, жили под бомбёжками, под ногами валялись мины. Так что на тот момент опасность была даже не для здоровья, а для жизни. Прямая опасность, – рассказал Георгий Маришин, сыгравший пулемётчика с позывным Ранг. – В фильме снимались максимально подготовленные люди, настоящие профессионалы, и речь не только об актерах и каскадерах с хорошей базой, умеющих двигаться и работать с оружием. Нас натаскивали опытные и грамотные инструкторы, прошедшие боевые действия. Почти две недели до старта проекта мы готовились. Но, и после того, как прозвучала команда "Мотор!" тренировки не прекращались. Пока одни ребята работали в кадре, другие продолжали постигать азы воинского дела.

В том, что фильм, где пошагово показан бой двух противоборствующих групп бойцов за девятиэтажку, "взорвет" рейтинги, можно было не сомневаться уже после выхода трейлера, под которым зрители оставили огромное количество воодушевляющих комментариев. Эксклюзивный показ на онлайн-площадке ЯRUS 5 октября это подтвердил. Так отреагировали на фильм пользователи платформы, успевшие посмотреть его:

– Сильный фильм. Такие нужно показывать в кинотеатрах.

– Плакала весь фильм. Ребята наши лучшие. Герои.

– Неимоверно необходимый фильм к просмотру.

– Вот это будет во много раз лучше, чем всякие там зарубежные сериалофильмы с супермэнами и суперпупер ещё чего-то там. Фильм о реальных героях, а не о придуманных. Моё почтение и низкий поклон создателям.

Стоит отметить, что режиссером картины выступил Андрей Батов. Над сценарием работал Антон Зинченко, а также Герой России Алексей Нагин, которому погиб незадолго до премьеры при защите Родины. Его опыт и лег в основу сюжета фильма, который покорил сердца зрителей своей необычностью: в нем нет деления на "плохих" и "хороших", есть только две группы отважных бойцов, каждая из которых готова идти до конца. Зрители также высоко отмечают игру актеров и всю работу съемочной группы:

– Фильм настолько реалистично погружает. У кого слабая психика – не смотрите. А кто хочет узнать правду, каким трудом и кровью наши ребята ведут страну к победе – рекомендую. Спасибо огромное всей съёмочной бригаде, актерам за фильм, который так сейчас необходимо было снять.

– Прекрасный фильм, особенно когда в таких фильмах снимается прекрасный актер Алексей Кравченко.

Сейчас картину "Лучшие в аду" можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Кино1ТВ, МегаФон-ТВ, Билайн-ТВ, Movix и Aikino и в iTunes.