"По идеологическим причинам": юристы "Конкорда" о попытках Смольного помешать работе "ЧВК Вагнер Центра"

"По идеологическим причинам": юристы "Конкорда" о попытках Смольного помешать работе "ЧВК Вагнер Центра"
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперты высказали свое мнение по резонансной ситуации

Причина запрета на ввод в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центра" может быть идеологической. Об этом заявили юристы предпринимателя Евгения Пригожина.

"Как мы считаем, по идеологическим причинам, поскольку вся разрешительная документация в отношении строительства здания получена. Более того, в июле было получено Заключение о соответствии построенного объекта проектной документации, прошедшей экспертизу и на основании которой было выдано Разрешение на строительство", – пояснили они в комментарии изданию "Подмосковье сегодня".

По данным юрслужбы бизнесмена, при отказе Смольный указал на якобы несоответствие площади построенного объекта условиям договора участка, где расположен "ЧВК Вагнер центр". Представители Пригожина заявляют, что договором предусмотрена возможность изменения площади объекта.

Сам Евгений Пригожин считает, что основаниями для отказа стали "идеологические причины". 

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