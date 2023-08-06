"Я была просто в шоке": чем россиянку удивило детское питание в Германии

Новоиспеченная эмигрантка не ожидала увидеть подобное

Оказывается, придя в магазин в чужой стране, можно удивиться не только диковинным сладостям и деликатесам, но и самым обычным продуктам. Именно это произошло с россиянкой, которая не так давно переехала в Германию. Женщина увидела, чем в этой стране кормят малышей, и была сильно шокирована.

Опытом новоиспеченной эмигрантки поделился в своем блоге один из пользователей "Дзен". Тревел-блогер рассказал, что ее знакомая перебралась за границу вместе с тремя детьми. Из-за сложностей переезда у многодетной мамы катастрофически не хватало времени на то, чтобы продумать меню и приготовить еду на семью. Поэтому настоящим спасением для нее стало детское питание из местных магазинов.

По словам женщины, она была шокирована, увидев полки с едой для малышей в супермаркете. Россиянку очень удивили готовые порции, которые были продуманы буквально для мелочей. Там было все, что так сильно любят дети, начиная от яркой упаковки с мультяшными героями, заканчивая разнообразными блюдами с фигурными овощами, макаронами, пюре, сосисками и другими продуктами.

"Я была просто в шоке, когда поняла, что это детское питание и когда дети за обе щеки уминали все принесенное", – процитировал блогер многодетную маму.

Специалисты считают, что приучать детей к сбалансированному питанию нужно как можно раньше. Не стоит забывать, что рацион растущего организма должен быть богат фруктами и ягодами. Ранее "Утро.ру" писало, что педиатр озвучил самые полезные для детей фрукты.