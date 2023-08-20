Поисковики нашли клад с золотыми монетами возрастом несколько тысяч лет

Монеты прекрасно сохранились

В Великобритании искатели сокровищ обнаружили клад с золотыми монетами возрастом более двух тысяч лет. Ученые определили, что 15 находок были изготовлены в I веке до н.э.

Эти античные монеты активно использовались в торговле в Древней Греции Лидии (сейчас это территория Турции) с V по I век до н.э. Их изготавливали кельты.

Ценная находка была обнаружена на острове Англси в Уэльсе. Поисковики работали там с лета 2021 года по весну прошлого года. Клад передан на изучение ученым.

Поисковики отметили, что несмотря на огромный возраст найденных монет, они великолепно сохранились. Внешне монеты напоминают македонские деньги периода правления царя Филиппа II Македонского, отца Александра Македонского. С одной стороны таких монет изображали бога Аполлона, а с другой колесницу, запряженную двумя конями.

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