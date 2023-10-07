Как мудрая Фаина Раневская относилась к поспешным людям

Как мудрая Фаина Раневская относилась к поспешным людям
Фото: pixabay.com
Знаменитая цитата актрисы

Как часто нам приходится торопиться при различных жизненных обстоятельствах, потому что элементарно не хватает времени. Другие, наоборот, страдают от безделья и не знают, куда потратить время, которое тянется максимально медленно.

И той, и другой категории людей в жизни могла бы помочь цитата великой русской актрисы театра и кино Фаины Раневской. У нее был особый, очень мудрый подход ко скорости жизни.

Как известно, Фаина Раневская была не просто артисткой, а настоящим кладезем мудрости. Ее невероятно остроумные фразы до сих пор при случае вспоминают миллионы людей.

Про скорость жизни народная артистка СССР говорила тоже весьма точно:

"Скорость жизни у всех одна – 60 минут в час. Только эти минуты такие разные у разных людей…"

Тем самым Фаина Раневская подчеркивала, что все люди живут в одном и том же мире, где система исчисления не отличается в зависимости от человека. При этом каждый из нас тратит отведенные ему часы по-своему.

Ранее мы писали, что одна резкая цитата Раневской помогла Быстрицкой принять верное решение.

Источник: Sport24 ✓ Надежный источник

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