К 2026 году в Москве появится 265 км новых дорог – Бочкарев

В городе построят эстакады, мосты, развязки и другие сооружения транспортной инфраструктуры

Бюджет столицы на 2024-2026 г.г. предусматривает строительство более 265 км дорог и 70 дорожных сооружений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"В городе реализуется масштабная программа строительства дорожно-транспортной инфраструктуры, в ближайшие три года мы продолжим развивать данное направление",

– подчеркнул заммэра, уточнив, что на развитие транспортной инфраструктуры в указанный период планируется направить более половины средств Адресной инвестиционной программы (АИП) столицы.

По словам Бочкарева, до 2026 года в Москве планируется построить и ввести в эксплуатацию 265,6 км новых дорог, более 70 таких крупных искусственных сооружений как тоннели, путепроводы, эстакады, развязки, мосты, а также 60 внеуличных пешеходных переходов. Из них в Новой Москве будет построено порядка 50 км дорог и девять крупных искусственных сооружений.

В целом с 2011 г. в Москве построено и реконструировано свыше 1350 км дорог, что составляет около четверти от всей улично-дорожной сети, существовавшей в городе к 2010 году.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о реализации масштабных инвестиционных проектов в Москве.

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