"Северная Корея в сто раз лучше": какая страна не понравилась блогеру

"Северная Корея в сто раз лучше": какая страна не понравилась блогеру
Фото: unsplash.com
КНДР пришлась блогеру по душе куда больше разрекламированных городов Европы

Популярность многих европейских легко городов объяснима: у них, как правило, красивая архитектура, есть что посмотреть, часто присутствует неплохая транспортная доступность любимых туристических объектов, во многих городах – своя неповторимая атмосфера и дух истории.

Однако российский блогер не согласен с повальным обожанием Европы. Ему многие города не понравились совсем. Тот же Брюссель он сравнил с клоакой – город чуть ли не по крыши завален мусором, разбросанным мигрантами. И такая ситуация, по его словам, Не только в Бельгии.

А вот Северная Корея пришлась путешественнику по душе. Пхеньян в его системе ценностей дает сто очков бельгийской столице. Во-первых, мигранты здесь – нечастое явление. Во-вторых, его поразила почти стерильная чистота. Здесь, в отличие от бельгийских улиц, не валяются на тротуарах бумажки, листья и прочий мусор.

Возможно, причина чистоты в том, что о порядке заботятся не только дворники, но и так называемые добровольные помощники. За многими пенсионерами закреплены свои участки. Более того, дежурной назначается по очереди каждая квартира в доме, и жильцы прибираются в подъезде и на дворовых территориях.

Эта же система помощников распространена и на предприятиях, где работники помогают уборщикам следить за порядком.

Недавно россияне возмутились грудами мусора на курортах Казахстана.

Источник: Дзен-канал "TravelManiac" ✓ Надежный источник
По теме

Хаматова согласилась приехать в Россию после заманчивого предложения

Знаменитость не отказывается от заработка

Раскрыт тайный смысл неожиданного визита Путина в штаб ЮВО

Скоро это найдет отражение в зоне СВО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей