"Северная Корея в сто раз лучше": какая страна не понравилась блогеру

КНДР пришлась блогеру по душе куда больше разрекламированных городов Европы

Популярность многих европейских легко городов объяснима: у них, как правило, красивая архитектура, есть что посмотреть, часто присутствует неплохая транспортная доступность любимых туристических объектов, во многих городах – своя неповторимая атмосфера и дух истории.

Однако российский блогер не согласен с повальным обожанием Европы. Ему многие города не понравились совсем. Тот же Брюссель он сравнил с клоакой – город чуть ли не по крыши завален мусором, разбросанным мигрантами. И такая ситуация, по его словам, Не только в Бельгии.



А вот Северная Корея пришлась путешественнику по душе. Пхеньян в его системе ценностей дает сто очков бельгийской столице. Во-первых, мигранты здесь – нечастое явление. Во-вторых, его поразила почти стерильная чистота. Здесь, в отличие от бельгийских улиц, не валяются на тротуарах бумажки, листья и прочий мусор.

Возможно, причина чистоты в том, что о порядке заботятся не только дворники, но и так называемые добровольные помощники. За многими пенсионерами закреплены свои участки. Более того, дежурной назначается по очереди каждая квартира в доме, и жильцы прибираются в подъезде и на дворовых территориях.

Эта же система помощников распространена и на предприятиях, где работники помогают уборщикам следить за порядком.

Недавно россияне возмутились грудами мусора на курортах Казахстана.



