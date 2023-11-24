Плесень исчезнет: делаем действенный спрей своими руками

Ванная и плитка засияют как новые

Пожалуй, одно из самых уязвимых мест в доме любой домохозяйки – это ванная. Мы можем убить на ее очистку не один час своего выходного дня, однако постоянная влажность и испарения делают свое дело: именно здесь чаще всего образуется плесень.

Увидев такое непотребство, многие тут же берутся за отбеливатель. Но это палка о двух концах: ненавистный грибок, может, и исчезнет, а вот покрытие ванны будет испорчено. Но опытные хозяйки делятся новым средством – делаем действенный спрей своими руками.

Для этого нам понадобится уксус, масло чайного дерева и апельсина. Смешиваем все это в одной бутылке, встряхиваем и начинаем наносить на проблемные зоны: желательно, чтобы на бутылке было приспособление для распыления средства. Главный плюс заключается в том, что такая смесь нетоксична, поэтому не будет нужды часами проветривать помещение. Плесень исчезнет, а покрытие останется в целости и сохранности.

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