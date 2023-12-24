Очистите душ от накипи при помощи обычной губки: гениальный хитрый трюк

С этим способом вы забудете о специальных магазинных средствах

Со временем в душевом шланге скапливается известковый налет и ржавчина, портящие качество воды и саму сантехнику. Чистить шланг специальными средствами не обязательно!

Домашнее решение проблемы – всего 1 кусочек обыкновенной губки для мытья посуды. Вот что нужно сделать:

Отрезать от губки узкую полоску и скатать в цилиндр так, чтобы он проходил внутрь шланга

Вставить этот цилиндр в шланг и присоединить шланг как обычно

Включить воду под давлением – кусочек губки вместе с частичками ржавчины и грязи вылетит наружу

Так можно избавиться от скопившихся загрязнений в шланге, не прибегая к химии. Простой, но удивительно действенный трюк, который значительно продлит срок службы вашего душа!

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