Банда котов-воров насмешила публику

Банда котов-воров насмешила публику
Фото: www.unsplash.com
Зверьки совсем потеряли совесть

Как известно, без кота и жизнь не та. Действительно, люди, которые любят домашних животных, и представить не способны, что можно припеваючи жить без пушистых комочков рядом. Для многих котики и песики давно стали необходимостью, без которой жизнь теряет краски.

При этом мелкие хулиганы часто пользуются такой любовью человека и нередко начинают наглеть. Например, видеоролик с бандой котов-воров не только насмешил публику, но и заставил многих увидеть в наглых зверьках, совершивших преступление, своих домашних любимцев.

Действительно, котики очень часто позволяют себе поживиться за счет стола человека. В данном варианте была организована целая банда. Два жирных кота (надо полагать, от недостатка еды они не страдают и часто промышляют воровством) заняли позицию у стола, на котором стояла курочка.



С невозмутимым видом прямо под объективом видеокамеры наглецы тянули лапы к курице и вероломно отщипывали от нее кусочки. Пушистая банда заставила интернет-пользователей от души посмеяться и посетовать на наглость братьев наших меньших.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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