Крошечный козленок очаровал публику – видео

Малыш был невероятно мил

На просторах интернета есть огромное количество видеороликов, посвященных представителям животного мира. Особенным вниманием публики пользуются видео с малышами – кадры с котятами и щенятами всегда умиляют народ и набирают большое количество просмотров. А когда появляется ролик с каким-нибудь необычным детенышем, у него тут же находится много фанатов.



В этот раз интернет-публику поразил очаровательный маленький козленок. Надо полагать, малыш совсем недавно появился на этот свет, хотя уже стал звездой Сети. Крошка настолько мал, что умещается на ладони своего хозяина. Любитель животных взял козленка в руку и показал публике. Малыш выглядел очень умилительно.



На протяжении всего видеоролика очаровательный зверек громко мекал и осматривал окружающий его мир. Конечно, такая зарисовка из жизни милого зверька очень умилила интернет-публику. Под видео появилось много комментариев и реакций – козленок очень пришелся по вкусу пользователям социальных сетей.



