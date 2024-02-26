Как не разориться на походе к стоматологу: советы специалистов

Разоблачаем приемы недобросовестных врачей, пытающихся выкачать из пациента побольше денег

Визит к стоматологу многие откладывают раз за разом не только потому, что боятся боли, но и от того, что стоит это нынче очень недешево. Кроме того, стоматологи нередко стараются развести пациента на дополнительные услуги и расходы.

Существует средняя стоимость различных услуг зубного врача, и снизить ее очень сильно не выйдет. Самая реальная скидка, которую можно получить, не более 10 процентов. Поэтому сказки про распродажи и про услугу за 5 тысяч (при том, что стоит она 40) слушать не стоит. Как и вестись на рекламные предложения, где озвучивается цена вдвое ниже той, что сложилась на рынке.

Стоматологи не могут надувать пациентов прямо (например, лечить здоровый зуб как больной) – закон на страже. Поэтому они идут на хитрости. Например, выкладывают объявление о том, что имплантация проводится за 15 тысяч. На минутку, реальная средняя стоимость услуги – 35 тысяч. Поэтому озвученное в рекламе, скорее всего, означает только часть оплаты. Например, стоимость импланта. А установка и сопутствующие манипуляции стоят отдельно.

Второй рекламный прием – бесплатная консультация и даже рентген зуба. Это делается для того, чтобы заставить человека прийти в клинику, а уже там его будут изо всех сил разводить на дополнительные услуги.

Если вы оказались в такой ситуации и вас пугают страшными последствиями для зубов, которые надо непременно вылечить срочно и именно у этого врача, возьмите паузу. За несколько дней вы успеете проконсультироваться у парочки сторонних специалистов из других клиник и понять, насколько ситуация с вашими зубами действительно сложна.

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