"Человечеству будет противостоять огонь": прогноз мальчика-пророка из Индии

"Человечеству будет противостоять огонь": прогноз мальчика-пророка из Индии
Фото: www.unsplash.com
Будущее нельзя назвать безоблачным, но есть и приятные моменты

Несколько лет назад огромную популярность в интернет-пространстве получил мальчик-пророк из Индии Абигья Ананда. Он сумел предсказать страшную пандемию COVID-19, также сбылись многие другие пророчества юного ясновидящего. Молодой человек поделился прогнозом на наступивший год.

Индийский провидец порадовал человечество тем, что в этом году, к счастью, не предвидится наступление новых пандемий. Периодически эпидемиологическая обстановка будет обостряться, но все пройдет в пределах нормы.

Впрочем, на международной арене будет неспокойно. Геополитическое напряжение продолжит расти. Как объяснил юный пророк, все дело в негативном влиянии Марса, который вызывает агрессию и способствует развитию военных конфликтов.

Весьма не приятный прогноз касается природы. В этом году она снова будет проверять нас на прочность. Индийский мальчик-пророк предсказал целую серию землетрясений и других природных катаклизмов.

"Человечеству будут противостоять огонь, вода и воздух", – предвидит Абигья Ананда.

К слову, ранее всплыло предсказание легендарного ученого Исаака Ньютона о конце света.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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