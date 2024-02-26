"Человечеству будет противостоять огонь": прогноз мальчика-пророка из Индии

Будущее нельзя назвать безоблачным, но есть и приятные моменты

Несколько лет назад огромную популярность в интернет-пространстве получил мальчик-пророк из Индии Абигья Ананда. Он сумел предсказать страшную пандемию COVID-19, также сбылись многие другие пророчества юного ясновидящего. Молодой человек поделился прогнозом на наступивший год.



Индийский провидец порадовал человечество тем, что в этом году, к счастью, не предвидится наступление новых пандемий. Периодически эпидемиологическая обстановка будет обостряться, но все пройдет в пределах нормы.



Впрочем, на международной арене будет неспокойно. Геополитическое напряжение продолжит расти. Как объяснил юный пророк, все дело в негативном влиянии Марса, который вызывает агрессию и способствует развитию военных конфликтов.



Весьма не приятный прогноз касается природы. В этом году она снова будет проверять нас на прочность. Индийский мальчик-пророк предсказал целую серию землетрясений и других природных катаклизмов.

"Человечеству будут противостоять огонь, вода и воздух", – предвидит Абигья Ананда.

К слову, ранее всплыло предсказание легендарного ученого Исаака Ньютона о конце света.

