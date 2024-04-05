Зверски голодный котик попал на видео

Зверски голодный котик попал на видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш готов на все ради еды

Видеоролики с домашними животными пользуются особой популярностью в социальных сетях. Действительно, порой намного приятнее листать забавные зарисовки из жизни братьев наших меньших, чем читать тревожную новостную ленту.

Новым любимцем пользователей социальных сетей стал очаровательный маленький котик, которые показал всем окружающим, что такое настоящее чувство голода. Малыш настолько сильно хотел пообедать, что буквально накинулся на миску с кормом. В то же время из емкости ел другой кот, но это малыша не остановило.

Зверский голод котейки насмешил интернет-публику. Многие признались, что и их домашние любимцы частенько устраивают подобные представления. Как известно, голод – не тетка, так что агрессивное поведение малыша можно понять. В его желудке явно было пусто, что нужно было побыстрее исправить.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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