Зверски голодный котик попал на видео

Малыш готов на все ради еды

Видеоролики с домашними животными пользуются особой популярностью в социальных сетях. Действительно, порой намного приятнее листать забавные зарисовки из жизни братьев наших меньших, чем читать тревожную новостную ленту.



Новым любимцем пользователей социальных сетей стал очаровательный маленький котик, которые показал всем окружающим, что такое настоящее чувство голода. Малыш настолько сильно хотел пообедать, что буквально накинулся на миску с кормом. В то же время из емкости ел другой кот, но это малыша не остановило.

Зверский голод котейки насмешил интернет-публику. Многие признались, что и их домашние любимцы частенько устраивают подобные представления. Как известно, голод – не тетка, так что агрессивное поведение малыша можно понять. В его желудке явно было пусто, что нужно было побыстрее исправить.