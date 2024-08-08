Стало известно, как прошла свадьба Харламова и Ковальчук

Как прошла третья свадьба Харламова: дочку от Асмус не пригласили
Гарик Харламов. Кадр: YouTube
Артист долго не решался на серьезный шаг

Популярный комик Гарик Харламов наконец-то снова связал себя узами брака. Несколько лет он встречался с молодой актрисой Катериной Ковальчук, в конце концов, девушка дождалась заветное предложение. Теперь стало известно, как прошла свадьба влюбленных.

Стоит отметить, что Харламов не раз подчеркивал, что не видит смысла в помпезных торжествах в честь свадьбы. Он даже шутил, что отметит уже третье в своей жизни бракосочетание в собственной закусочной с сосисками.

Шутки шутками, но звезды расписались в тайне от широкой общественности, а затем отправились в свадебное путешествие. Некоторые решили, что парочка действительно решила обойтись без громкого торжества. Но в конце концов выяснилось, что вечеринку все же закатили, организовали ее в элитном поселке Agalarov Estate.

На празднике новой ячейки общества было не очень много людей, но все же там отметились близкие друзья семейства. Публику пением развлекал Сосо Павлиашвили, а затем Гарик сам взял на себя роль тамады.

Как отмечает женский журнал "Клео.ру", дочь Харламова от развалившегося брака с Кристиной Асмус на вечеринке не заметили. Судя по всему, звездную наследницу решили не приглашать на праздник, посвященный появлению у Гарика новой семьи.

Фото: соцсети/@nemalahov

К слову, ранее стала известна цена подаренного Харламовым невесте обручального кольца.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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