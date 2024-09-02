В Мариуполе открылся восстановленный туляками техникум

В Мариуполе открылся восстановленный туляками техникум
Фото: кадр видеотрансляции
Новые учебные кабинеты, мастерские и спортивные залы полностью оснащены необходимым оборудованием

В восстановленном здании промышленно-технологического техникума Мариуполя на подшефной территории Тульской области состоялась праздничная линейка, посвященная началу учебного года. На церемонии присутствовали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, глава ДНР Денис Пушилин и замглавы правительства Тульской области Ольга Гремякова. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в мероприятии по видеосвязи.

Тульские специалисты восстановили трехэтажный учебный корпус, рассчитанный на 450 учащихся, отдельно стоящий спортивный зал, а также учебные мастерские и боксы для грузовых автомобилей. Силами региона все помещения укомплектованы мебелью и необходимым оборудованием. Благоустроена территория вокруг техникума: там обустроена спортивная зона с трибунами для зрителей и зона отдыха.

Денис Пушилин вместе со студентами колледжа поблагодарил Дмитрия Миляева за создание прекрасных условий для обучения молодых специалистов.

"Мы делаем не первый объект в Мариуполе. Восстановлены детский сад, школа, общежитие, жилые многоквартирные дома. Находимся в постоянной связи с руководством республики. Также есть план дальнейших работ до 2030 года, согласованный с Минстроем России",

– сказал Дмитрий Миляев. Он поздравил педагогов и учащихся с началом учебного года и, в свою очередь, поблагодарил строителей и всех, кто участвовал в восстановлении образовательных учреждений на подшефной территории в Мариуполе.

Источник: Сайт правительства Тульской области ✓ Надежный источник

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