Три школьных "Кванториума" открыли в Тульской области в 2024 году

Три школьных "Кванториума" открыли в Тульской области в 2024 году
Фото: tularegion.ru
Технопарки помогают ученикам определиться с будущей профессией и подготовиться к олимпиадам

Три детских технопарка "Кванториум" создано в 2024 году в Тульской области в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Новые образовательные учреждения открыты в школе № 3 г. Новомосковска, в новом подразделении школы № 2 г. Донского и в Центре образования № 39 г. Тулы.

Занятия в "Кванториумах" направлены на формирование критического и креативного мышления у ребят, они помогают школьникам определиться с будущей профессией, подготовиться к олимпиадам, конкурсам.  

Оборудование "Кванториумов" школы могут использовать как при изучении предметов естественно-научной направленности, труда (технологии), информатики, ОБЗР, так и для внеурочной деятельности: проектов, практикумов и др. 

Ежегодно на базе новых технопарков смогут учиться до 1500 человек по основным общеобразовательным программам и до 600 – по дополнительным.

Сейчас в Тульской области действует 11 детских технопарков "Кванториум", пять Центров цифрового образования "IT-куб" на базе колледжей. 

Источник: Сайт правительства Тульской области ✓ Надежный источник
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