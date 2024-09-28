Тульская область станет центром празднования 200-летия со дня рождения Льва Толстого

Основной план тематических мероприятий на 2028 год уже утвержден

В 2028 году мир будет отмечать 200-летие великого русского писателя Льва Толстого. Юбилейные мероприятия пройдут во всех регионах России, но центром празднования станет малая родина литератора – Тульская область и Ясная Поляна. Об этом рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

"Под руководством губернатора Дмитрия Миляева мы проводим системную работу по подготовке к этому большому событию: готовится множество мероприятий, выставочных и научных проектов, приводятся в порядок места, связанные с Толстым. Для региона это очень почетная и ответственная задача",

– отметила Татьяна Рыбкина.

В частности, планируется до 2028 г. отреставрировать в музее-усадьбе "Ясная Поляна" дом Волконского, флигель Кузьминских. Кроме этого, должно завершиться строительство реставрационных мастерских, фондохранилища, фестивального центра и центра приема и обслуживания посетителей.

Ранее правительство РФ утвердило план основных мероприятий по подготовке и проведению в 2028 году 200-летия со дня рождения Л.Н. Толстого в рамках реализации соответствующего указа президента РФ Владимира Путина, подписанного в феврале 2022 года.