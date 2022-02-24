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Страны НАТО выработают консолидированный ответ на военную операцию России в Донбассе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг утром в четверг, 24 февраля.
По словам Столтенберга, "Россия встала на путь агрессии, несмотря на неоднократные предупреждения", и создала "серьезную угрозу евроатлантической безопасности".
"Союзники по НАТО встретятся, чтобы обсудить последствия агрессивных действий России",
– сообщил Столтенберг в своем "Твиттере".
I strongly condemn #Russia’s reckless attack on #Ukraine, which puts at risk countless civilian lives. This is a grave breach of international law & a serious threat to Euro-Atlantic security. #NATO Allies will meet to address Russia’s renewed aggression. https://t.co/FPpyuzmUXD— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 24, 2022
Пока, по данным агентства "Франс Пресс", заседание НАТО планируется на уровне послов, передает РИА "Новости".
В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден готовит обращение к американцам. Речь пойдет о мерах, которые примут союзники по НАТО, чтобы "сдержать любую агрессию против Североатлантического блока".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции, цель которой – укрепить безопасность страны на фоне угрозы со стороны Украины. Полеты гражданских самолетов на юге РФ приостановлены.
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