В США опубликованы выдержки из отчета компании Graphika

Американские карикатуристы обеспокоены угрозой американской демократии, которая исходит от российских интернет-мемов. Один из участников сетевого сообщества иллюстраторов и картикатуристов Daily Cartoonist опубликовал выдержки из отчета компании Graphika, которая специализируется на исследовании социальных сетей.

Авторы пришли к выводу, что группа российских пользователей якобы "распространяет дезинформацию" о кандидатах от Демократической партии. Предположительно, цель "русских карикатуристов" ― повлиять на результаты выборов в Конгресс, которые пройдут в США 8 ноября.



Мемы против демократии

Примером злонамеренного воздействия на избирателей специалисты Graphika назвали несколько мемов, на которых изображены кандидаты от демократов в Сенат США. Карикатуры были объединены автором под псевдонимом "Schmitz".

Тим Райан, который избирается от штата Огайо, нарисован стоящим около тюремной камеры ― он готов нажать кнопку и выпустить на волю находящихся внутри наркоторговцев.





Темнокожий кандидат от Демпартии в штате Джорджия Рафаэль Уорнок изображен в виде типичного представителя движения Black Lives Matter, который угрожает белым американцам, требуя под дулом пистолета отказаться от своей "белизны".





"Русский след"

Как указывают в своем отчете исследователи, распространение этих рисунков началось 29 октября на ряде консервативных порталов и форумов, на которых общаются сторонники Республиканской партии. Специалисты Graphika считают, что распространением этих мемов занимались аккаунты, связанные с российским "Агентством интернет-исследований", от которого проводят связи с бизнесменом Евгением Пригожиным.

"Мы знаем, что одна и та же российская группа, принимавшая активное участие в выборах в 2016, 2018 и 2020 годах, выступает на тех же платформах, распространяя подстрекательские материалы, и теперь напрямую нацелена на кандидатов от Демократической партии в этих промежуточных гонках",

– сообщил вице-президент компании Graphika Джек Стаббс.

Ранее известного в Санкт-Петербурге предпринимателя Евгения Пригожина неоднократно обвиняли в Вашингтоне в самых разных вещах, включая финансирование ЧВК "Вагнер" и вмешательство в американские выборы в 2016-м, 2018-м и 2020 годах. Тем не менее, огромное и дорогостоящее расследование, проведенное ФБР и комиссией спецпрокурора Мюллера, так и не смогло представить доказательство предполагаемого вмешательства. Евгений Пригожин, в отношении которого введены санкции как США, так и странами Евросоюза, продолжает отстаивать свои интересы в судах.

Особенности национального вмешательства

Не вполне понятно, как действия предполагаемых карикатуристов ― "русских интернет-троллей" ― могут повлиять на исход выборов. Особенно если учесть, что по словам самих исследователей, все мемы были опубликованы на сайтах, основную аудиторию которых составляют убежденные сторонники Республиканской партии. Едва ли мемы могли пошатнуть их "симпатии" к представителям Демократической партии.

Тем более нелепо выглядят утверждения специалистов компании Graphika об "угрозе американской демократии" со стороны двух интернет-мемов. В особенности на фоне открытых заявлений первых лиц США о необходимости смены власти любым путем в России и других странах мира.

Внимание, которое уделяется "российскому вмешательству" в американские выборы, достаточно легко объяснить с точки зрения внутренней политики США. Падение популярности Демократической партии и прогнозируемый провал на предстоящем голосовании заставляет Белый дом искать любые поводы заявить о внешнем влиянии на результаты выборов. Всего за неделю до голосования директор Агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Джен Истерли сообщила о "подготовке вмешательства" со стороны сразу России, Китая и Ирана. В этом свете исследование Graphika выглядит как актуальное "доказательство" внешнего влияния, хотя все, что сумели найти исследователи – это два сатирических мема.