Синичкин день: москвичей приглашают отметить праздник птиц

Зимующим в столице пернатым нужна помощь друзей - людей

12 ноября отмечается Синичкин день. Это экологический праздник, созданный по инициативе Союза охраны птиц России. По традиции он считается началом периода подкормки зимующих в Москве птиц.

В последние годы в столице встречается все больше видов птиц. Так, в первом полугодии 2024 г. в городе зафиксировали 154 вида пернатых, 70 из которых занесены в Красную книгу Москвы, а несколько – в Красную книгу России.

Поздней осенью и зимой в столице можно встретить синиц, дятлов, ворон, поползней, воробьев, пищух, сорок, соек, сов, ястребов-перепелятников, ястребов-тетеревятников. Среди водоплавающих птиц, остающихся зимовать в Москве, самые многочисленные – это кряквы. Самцов этих уток можно узнать по блестящему темно-зеленому оперению на голове и шее, а самок – по сочетанию черных, бурых и рыжих тонов. Другая знакомая москвичам утка – огарь – хорошо узнаваема по ярко-рыжей окраске. Зимой огари сбиваются в группы с другими видами пернатых.

Подкармливать пернатых желательно с наступления холодов и до начала весны. О том, как делать это правильно, рассказывает "Книга птиц ВДНХ", опубликованная на официальном сайте. Там же можно прочитать интересные и забавные факты о зимующих в Москве птицах. Оказывается, маленькие шустрые синички очень прожорливы – за день они съедают больше корма, чем весят сами. А поползни очень запасливы и прячут еду в тайниках – встречаются "склады" до 1,5 кг запасов.

В столичных парках установлены кормушки, где можно оставлять птицам угощение. Но важно кормить их правильно. Так, категорически запрещается все сладкое и соленое – от такой пищи птицы могут заболеть и погибнуть. Нельзя пернатым и свежий хлеб – только высушенные до сухаря крошки. А лучше всего подойдут несоленые семечки, просо, овес, орешки или несоленое сало.

Можно и самим повесить в парке кормушку, сделанную своими руками. Главное, чтобы изготовлена она была из экологичных материалов – например, некрашеного дерева. Важно также продумать конструкцию. Так, узкие отверстия в кормушке помогут уберечь еду от ворон и других крупных птиц и дадут возможность мелким воробьям и синицам спокойно поесть.