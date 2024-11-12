Экскурсия в прошлое и мастер-класс по управлению голосом: что подготовил кинопарк "Москино" на ближайшие выходные

Экскурсия в прошлое и мастер-класс по управлению голосом: что подготовил кинопарк "Москино" на ближайшие выходные
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Программа мероприятий рассчитана как на маленьких, так и на взрослых посетителей

Кинопарк "Москино" помогает сделать выходные незабываемыми. 16 и 17 ноября не станут исключением. В эти дни гости смогут увидеть "Аладдина" в песочном исполнении, побывать в таверне "Три пескаря", узнать секреты изготовления кинотарелки, научиться правильно дышать, петь и танцевать.

В кинопарке "Москино" построена уникальная копия театра, спроектированного легендарным декоратором Петром Гонзага в усадьбе Архангельское. При создании декораций сохранены пропорции сцены, зрительного зала, а также дизайн интерьера памятника архитектуры начала XIX века. В ближайшие субботу и воскресенье в "Театре Гонзаги" в 12:00, 14:00 и 16:00 пройдут сказочные песочные шоу "Аладдин", "Король-лев" и "Маленький принц".

В декорациях кинопарка "Москино" состоятся так полюбившиеся посетителям съемки эпизодов по мотивам знаменитых советских фильмов. Так, декорация "Питерский бар" превратится в таверну "Три пескаря" из "Приключений Буратино". А домик на площадке "Уездный город" станет советской коммунальной квартирой из 1950-х, как в комедии "Покровские ворота". Все желающие могут стать персонажами этих знакомых с детства фильмов.

Декорации "Москва 1940-х годов" позволят совершить экскурсию в прошлое. Там возле построенной копии станции метро "Кропоткинская" можно будет примерить наряды, типичные для населения СССР в середине прошлого века, и сделать памятные фотографии со специальной ретушью в старомодном стиле.

Юным посетителям предлагается увлекательная анимационная кинематографическая программа. Вместе с родителями ребята смогут поиграть в игру на внимательность "Киномарафон", пройти по специальной карте в игре "По следам лешего", побегать под парашютом в игре "Кинолавина".

В образовательном центре кинопарка "Москино" запланированы интересные и полезные мастер-классы. Так, на занятии "Пой как в кино!" педагоги по вокалу научат управлять своим дыханием и помогут понять, как за счет работы диафрагмы сделать свой голос красивым и выразительным.

Кинопарк "Москино" в Краснопахорском – это часть городского проекта "Москва – город кино" и объект московского кинокластера. Сейчас здесь построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Партизанская деревня", "Уездный город", "Ковбойский городок", "Питерский бар" и др.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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