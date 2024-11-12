Москвичей приглашают на ночную прогулку по метро

В столичной подземке подготовили интересные экскурсионные маршруты

В ночь с 22 на 23 ноября у москвичей есть редкая возможность побывать в старейшем электродепо "Измайлово", а также проехаться на ретропоезде. Принять участие в экскурсии горожан пригласил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Столичный транспорт активно участвует в культурной жизни города. В частности, большой популярностью пользуется проект "Экскурсии в метро". Только за этот год четыре тысячи пассажиров приняли участие более чем в 460 прогулках. При этом проект развивается, разрабатываются и открываются для посетителей новые экскурсионные маршруты, а число аккредитованных гидов увеличилось вдвое – сейчас их уже более 40 человек.

"В рамках проекта "Экскурсии в метро" горожане могут побывать ночью в одном из старейших депо столицы. В 2024 году мы провели уже 10 таких экскурсий, их посетили более 900 человек. Продолжаем рассказывать жителям о прошлом и настоящем городского транспорта по поручению Сергея Собянина",

– отметил Максим Ликсутов, приглашая на экскурсию в электродепо "Измайлово".

Во время этой ночной прогулки экскурсоводы расскажут о работе электродепо, его истории и даже раскроют некоторые секреты. Кроме того, гости проедут на ретропоезде 1935 года по спецучастку, которого нет на схеме метро, и совершат путешествие по Арбатско-Покровской и Филевской линиям с остановками на станциях "Партизанская", "Электрозаводская" и "Площадь Революции". Там гиды поделятся интересными фактами о художественном оформлении вестибюлей и ответят на вопросы, например, почему на некоторых бронзовых скульптурах, установленных на станции "Площадь революции" до блеска натерты ботинки или носы.

Количество мест ограничено, поэтому на экскурсию необходимо записываться заранее. Важная информация: посетители в возрасте от 12 до 18 лет могут участвовать в мероприятии только в сопровождении взрослых, дети младше 12 лет на ночные экскурсии не допускаются.

Проект "Экскурсии в метро" помогает москвичам и гостям столицы узнать больше о проектировании и строительстве станций Московского метрополитена, об обслуживании тоннелей и подвижных составов, о том, как менялись вагоны и локомотивы, и, конечно, о правилах безопасности.