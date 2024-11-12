В ТиНАО построят еще две поликлиники для взрослых и детей

В медучреждениях предусмотрены не только кабинеты специалистов, но и лаборатории, а также кабинеты функциональной диагностики

Москва уделяет большое внимание не только строительству современного жилья, но и развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Одним из лидеров в этом направлении является сегодня ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа).

Крупные жилые комплексы в ТиНАО строятся с полным набором необходимой инфраструктуры. Так, в составе комплекса предусматриваются школа и детский сад, возводятся поликлиники. Причем медицинские объекты строят как за счет города, так и на средства инвесторов.

В ближайшее время на территории Новой Москвы появятся еще две поликлиники, их возведут за счет средств городского бюджета. Сейчас ведется проектирование медучреждений в деревне Рассказовка и в городе Московском. Оба рассчитаны на 750 посещений в смену.

В новых поликлиниках будут вести прием врачи для взрослых и для детей по всем основным медицинским специальностям. В зданиях оборудуют лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и лечебно-профилактические отделения. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проходить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры.

К строительным работам планируется приступить весной 2025 года. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2026 год.

После окончания основных работ на всех объектах предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории с высадкой деревьев, кустарников, цветов и обустройством газонов. Для обеспечения безопасности в зданиях организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Для маломобильных граждан создадут необходимые условия.

Напомним, что за 12 лет, прошедших с момента присоединения новых территорий к столице, в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию 27 объектов здравоохранения. Помимо крупных Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" и Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское", здесь построили 13 поликлиник, четыре подстанции скорой медицинской помощи, корпус санатория "Вороново" и пр.