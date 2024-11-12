Спортзал под открытым небом и удобный путь от "Беляево" до Битцы: в районе Коньково подвели главные итоги благоустройства-2024

Спортзал под открытым небом и удобный путь от "Беляево" до Битцы: в районе Коньково подвели главные итоги благоустройства-2024
Фото: mos.ru пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
У местных жителей появилось больше возможностей для досуга на свежем воздухе

В 2024 году в районе Коньково продолжились работы по благоустройству, начавшиеся в 2022 году. В новом сезоне для жителей обустроили удобную пешую дорогу к Битцевскому лесу и завершили еще ряд проектов в квартале между улицами Профсоюзной, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая.

В 2022-23 г.г. у Коньковских прудов провели масштабную реконструкцию: сделали деревянные понтоны, обустроили площадку для игры в пляжный волейбол, установили качели, лежаки, пандусы, привели в порядок амфитеатр. Благодаря этому свободное время многие жители района предпочитают проводить теперь именно здесь, у прудов.

Минувшим летом в районе благоустроили еще несколько значимых территорий. Так, горожан появился удобный пешеходный маршрут от станции метро "Беляево" до Битцевского леса, а также комфортные площадки для отдыха и прогулок с детьми.

Большое внимание уделили расширению возможностей для досуга на свежем воздухе и занятий спортом горожанами разного возраста. В спортивном кластере на ул. Генерала Антонова обновили футбольное поле и площадку для волейбола. Тут также оборудовали спортзал под открытым небом: установили силовые и кардиотренажеры, комплексы с турниками и лестницами для воркаута, столы для настольного тенниса. Рядом разместили удобную велопарковку.

Недалеко от Деревлевского пруда оборудовали несколько детских площадок. На первой, расположенной рядом с домом 20 (корпусом 2) по ул. Введенского, раньше был игровой комплекс в виде корабля с разнообразными горками и переходами. Он нравился ребятам, поэтому конструкцию сохранили, обновив покрытие под ней. А на площадке у дома 8 по ул. Генерала Антонова установили многосекционный комплекс со скатной и спиральной горками и стенкой для отработки навыков скалолазания. Потренироваться в покорении вершин можно и на двух соединенных между собой элементах в форме граненых кубиков. Кроме того, здесь появились разнообразные качели и батуты.

На площадке между домом 8 по ул. Генерала Антонова и домом 20, корп. 1 по ул. Введенского для малышей соорудили песочный городок, где можно кататься на карусели и качелях-балансирах. А для ребят постарше установили большой игровой комплекс с горками, развивающими панелями и переходами.

Кроме того, возле Деревлевского пруда появилась зона для тихого отдыха. Здесь есть амфитеатр с удобными сиденьями, парковые качели и смотровая площадка. Ее можно использовать и как сцену при проведении мероприятий, а летом – для кинопоказов под открытым небом.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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