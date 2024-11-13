Маршрут прогулки по обновленным паркам Москвы поможет составить Russpass

В разных районах столицы появляется все больше мест для комфортного отдыха на свежем воздухе, занятий спортом или велопрогулки

В Москве продолжается большая работа по комплексному благоустройству. В этом году привели в порядок еще несколько парков, садов и скверов. Там стало приятнее гулять, заниматься спортом, играть с детьми. Подробное описание обновленных территорий можно найти на портале Russpass.

Знаменитый сад "Аквариум" – зеленое фойе Театра имени Моссовета – сохранил привычный облик, но его территория стала более современной и функциональной. Здесь сделали широкую прогулочную зону, привели отремонтировали фонтаны со скульптурами и соединяющий их искусственный ручей. Восстановили грот с фонтаном в виде головы горгоны Медузы*, расположенный за античной колоннадой. У входа установили фонари, стилизованные под старинные газовые лампы. Для отдыха посетителей предусмотрели комфортабельные лавочки необычной изогнутой формы.

Для семейного отдыха прекрасно подойдет уютный парк "Усадьба Трубецких", который находится в районе Хамовники недалеко от станции метро "Фрунзенская". В этом году по просьбам жителей здесь обновили спортивную и игровую инфраструктуру, а для выгула домашних питомцев обустроили площадку со стороны Хользунова переулка.

Еще одно прекрасное место для прогулок – благоустроенная территория парка "Яуза". Более 40 километров променадов и транзитных троп проходят по живописным природным местам, а также связывают жилые районы по обе стороны реки. Расположенные здесь почти 100 спортивных площадок с различными снарядами и тренажерами подойдут как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Для детей предлагается более 50 различных игровых площадок с лазилками, качалками, качелями, горками, полосами препятствий, а также развивающими панелями.

В парке также расположен уникальный объект – дерт-трек. Это специализированная трасса с земляными холмами-препятствиями для катания на BMX или горных велосипедах. Не забыли проектировщики и про владельцев собак: они могут заниматься со своими питомцами на девяти новых благоустроенных площадках.

Сервис Russpass начал работу в 2020 году. За четыре года он вырос в полноценную экосистему, с помощью которого можно спланировать прогулку, подобрать экскурсию, в деталях продумать увлекательную поездку на каникулах.