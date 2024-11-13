Найти верного друга: в Зеленограде пройдет выставка-пристройство животных из приюта

Найти верного друга: в Зеленограде пройдет выставка-пристройство животных из приюта
Фото: ТГ Доринвест
Все подопечные приюта здоровы и привиты

В Москве регулярно проходят выставки собак и кошек, где можно познакомиться с бездомными животными и забрать понравившегося питомца себе домой. Летом такие мероприятия проходят на открытом воздухе, но в холодное время года и животным, и посетителям комфортнее в помещении. 16 ноября обитатели приюта "Зеленоград" ГБУ "Доринвест" будут представлены в одноименном культурном центре города.

Новый дом сейчас ищут 20 зеленоградских кошек, котов и котят разного возраста, характера, окраски. Так, игривый малыш Зарик сразу обращает на себя внимание черным пятнышком на подбородке – как борода "испаньолка" она придает ему стильный вид. Шестилетняя длинношерстная Вики попала в приют после нескольких лет жизни дома и очень надеется обрести новых хозяев. Трехлетняя Ангора – тактильная кошка небольшого размера, разговорчивая и ласковая. Пятилетний Шиффер – обладатель зеленых глаз и блестящей черной шерстки – покоряет всех своим благородным обаянием, а ловкая полугодовалая Малибу всегда откликается на предложение поиграть и смешит окружающих своими повадками. В общем, найти себе друга по душе сможет каждый желающий.  

Все подопечные городского приюта "Зеленоград" привиты, здоровы, дружелюбно настроены к людям и готовы к переезду в новый дом сразу с выставки. Посетители могут провести побольше времени с понравившимся животным, поиграть, понаблюдать за поведением, задать вопросы волонтерам.

Работники приюта расскажут об особенностях каждой кошки и поделятся с будущими хозяевами советами по уходу за питомцами. Тем, кто пока не готов взять четвероного товарища домой, но хочет принять участие в его судьбе, подскажут, как стать волонтером приюта или взять шефство над понравившимся животным.

Подробную информацию и фотографии животных, которые будут представлены на выставке 16 ноября, а также остальных подопечных приюта, можно найти в телеграм-канале и на страничке в социальной сети ГБУ "Доринвест", подведомственного Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Кстати, лично познакомиться с питомцами можно не только на выставке, но и в самом приюте: посещения доступны ежедневно, кроме пятницы и понедельника, с 13:00 до 17:00.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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