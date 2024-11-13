Поставить шлагбаум во дворе и заменить почтовые ящики в подъезде поможет платформа "Электронный дом"

Городской цифровой сервис позволяет решать онлайн вопросы управления многоквартирными домами

Платформа "Электронный дом" появилась в Москве четыре года назад, и за это время жители столицы провели почти 20 тысяч общих собраний собственников онлайн и решили более 900 тысяч вопросов, касающихся управления общим имуществом многоквартирного дома.

Раньше, когда собрания собственников можно было проводить только очно, решать многие вопросы было сложно, особенно в высотных многоподъездных домах: трудно было собрать всех собственников в одно время в одном месте, да еще и выслушать мнения каждого. Сейчас для этого есть цифровая платформа "Электронный дом", где можно провести опрос жильцов, пообщаться с соседями и решить все насущные проблемы.

Для голосования на сайте или через приложение "Электронный дом" необходимо иметь учетную запись на портале mos.ru. Но если у кого-то из собственников нет возможности воспользоваться цифровым сервисом, администратор собрания может распечатать бланк для голосования на бумаге.

Все зарегистрированные пользователи получают рассылку о начале и завершении опросов, также через личный кабинет можно посмотреть протоколы прошедших голосований.

Платформа "Электронный дом" интегрирована в цифровую экосистему города. С ее помощью можно не только проводить общие собрания, но и подавать коллективные заявки, например, на вызов промышленных альпинистов для мытья окон или замену домофона. При этом если при принятии юридически значимых решений, таких как об установке шлагбаума, учитываются голоса только собственников помещений, то в простых опросах, например, о проведении субботника, могут принимать участие все жильцы.

Кроме того, через "Элдом" можно оплачивать счета за коммунальные услуги, передавать показания счетчиков, получать сообщения о плановых и аварийных отключениях воды, отопления или электричества.

За участие в общих собраниях собственников, оплату коммунальных услуг и другие активности на платформе пользователи получают баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые затем можно обменять на подарки, купоны партнеров акции или направить на благотворительность.