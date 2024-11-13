Модернизированный центр "Мои документы" открыли в районе Южное Тушино

Для маломобильных граждан сделали расширенное окно приема и адаптированную зону ресепшен

Центры госуслуг "Мои документы" в Москве являются не просто офисами, куда можно обратиться для оформления различных документов и справок. Сегодня это уникальные пространства, где можно заключить брак, проверить здоровье и узнать много нового, посетив проходящие здесь же выставки.

Конечно, не в каждом помещении действующих многофункциональных центров предоставления госуслуг можно разместить все дополнительные сервисы. Поэтому постепенно офисы госуслуг отправляются на ремонт, чтобы после открытия современные модернизированные помещения позволяли горожанам получать разнообразные услуги в комфортной обстановке.

Так, недавно после капитального ремонта открылся центр госуслуг в Южном Тушине по адресу: улица Василия Петушкова, дом 13, корпус 1.

Обновленный офис "Мои документы" стал более светлым и просторным. В нем появился отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака. Для удобства родителей с детьми созданы два игровых пространства, а также комната матери и ребенка. Количество компьютеров в зоне электронных услуг увеличилось до восьми.

Для приема граждан создано 66 окон, при этом для маломобильных посетителей предусмотрены расширенное окно приема и адаптированная зона ресепшен, для незрячих и слабовидящих граждан установили специальные индикаторы, смонтировали систему оповещения и вызова помощи.

В рамках проведенного капремонта в центре госуслуг заменили системы отопления, электро– и водоснабжения, водоотведения, вентиляции и других инженерных коммуникаций, смонтировали новые кондиционеры.

В целом в помещении обновили отделку и установили современную мебель. В просторной зоне ожидания посетители могут заполнить заявление, зарядить телефон, почитать книги в зоне буккроссинга, выпить кофе. Таким образом, оформлять документы и пользоваться дополнительными сервисами здесь стало еще комфортнее. Помимо оформления необходимых документов, посетители офиса "Мои документы" могут здесь сделать фотографию, распечатать или снять копию документов, оплатить госпошлины. Для оформления загранпаспортов установлена криптобиокабина.

Центр госуслуг на ул. Василия Петушкова работает по графику районных офисов – ежедневно с 08:00 до 20:00.