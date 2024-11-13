На юго-западе столицы появился круглогодичный спортивный кластер

Жителям улиц Ремизова и Нагорная стало удобнее заниматься спортом на свежем воздухе в шаговой доступности от дома

Москвичи все больше времени уделяют здоровому образу жизни, а новые возможности, которые для них открывает город, этому только способствуют. Так, в районе Котловка Юго-Западного административного округа в рамках программы комплексного благоустройства появилась открытая многофункциональная площадка, где можно заниматься спортом на свежем воздухе круглый год.

Новый спортивный кластер находится в шаговой доступности от жилых домов по улицам Нагорная и Ремизова, около школы № 626.

На территории всесезонного кластера сделали футбольное поле, площадку для стритбола, установили столы для настольного тенниса. Там же закрепили уличные тренажеры и оборудование для занятий воркаутом. Разместили здесь и комплекс "Русский ниндзя", так полюбившийся жителями других районов Москвы, он предназначен для тренировки силы, ловкости и выносливости. Спортивные площадки опоясывает беговая дорожка.

Рядом с полем установили удобные лежаки, перголы с качелями и лавочки: на них можно отдохнуть после активной тренировки, подождать, пока занимаются другие, или поболеть за команды во время матча. На территории кластера также есть пункт проката инвентаря и удобные обогреваемые раздевалки.

Пока родители занимаются спортом, дети могут поиграть на площадке. Для малышей сделали площадку с небольшой горкой, песочницей, качелями-балансирами, каруселью и яркими батутами. Для ребят постарше установили тематический комплекс, где они смогут познакомиться с профессиями строителя и полицейского, посидеть за рулем пожарной машины и в кабине поезда. В специальных фотозонах можно сделать памятные и забавные снимки.

Проект благоустройства стал продолжением работы по созданию единого рекреационного пространства в пойме рек Котловки и Коршунихи, которая началась в 2023 году. В текущем году завершили создание прогулочного экомаршрута в пойме Котловки: он проходит от Нахимовского проспекта до улицы Ремизова. Там оборудовали смотровые площадки и удобный лестничный спуск, ведущий к спортивной зоне.