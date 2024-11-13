Новая музыкальная школа появится на Малой Филевской улице

Здание для развития юных талантов построят рядом с метро "Пионерская"

Москва предоставляет все условия для всестороннего развития и образования детей, в том числе в творческих направлениях. Сегодня в городе работает почти 150 школ искусств, а также музыкальных, хореографических и театральных колледжей. При этом в столице открываются и новые творческие образовательные учреждения.

Так, в районе Фили-Давыдково скоро появится новая музыкальная школа. Ее построят на Малой Филевской улице, в 300 метрах от станции "Пионерская" Филевской линии метро, так что добираться туда будет удобно не только жителям близлежащих домов, но и расположенных у других станций метро.

Общая площадь здания составит около 1,5 тысячи квадратных метров. Проект разработан с учетом всех современных требований по организации обучения игре на различных музыкальных инструментах, а также условий для индивидуальных и групповых занятий.

Школу оснастят самыми современными аудиовизуальными системами. Помимо 25 классов для индивидуальных и групповых занятий, в здании предусмотрен многофункциональный концертный зал на 350 человек и студия звукозаписи, а также прочие необходимые помещения: фойе с гардеробом, буфет, библиотека и другие.

После завершения строительных работ территорию возле образовательного учреждения благоустроят и озеленят. Здесь оборудуют места для отдыха, установят скамейки, сделают парковку для сотрудников и родителей.

В настоящее время в районе Фили-Давыдково работают четыре детские музыкальные школы, в которых обучаются более тысячи детей. Появление еще одной школы позволит большему числу ребят развиваться в сфере искусства, а также даст дополнительные рабочие места для профильных педагогов. Кроме того, местные жители получат новую площадку для концертов и других творческих мероприятий.

Ранее сообщалось, что с 2010 года город предоставил учреждениям культуры 215 зданий и более 850 помещений. В общей сложности творческие организации занимают в столице почти 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости, на которых реализуют образовательные, развлекательные, спортивные и просветительские программы для детей и взрослых.