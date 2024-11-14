Новогодняя почта Деда Мороза начинает принимать письма москвичей

Новогодняя почта Деда Мороза начинает принимать письма москвичей
Фото: АГН Москва
В столице установят более 150 специальных почтовых ящиков

Москва начинает готовиться к Новому году. На площадях устанавливают нарядные елки, витрины магазинов оформляют в новогоднем стиле, а еще в столице с 18 ноября возобновляет работу почта Деда Мороза.

Новогодняя почтовая кампания пройдет в Москве уже в седьмой раз. В городе появится более 150 специальных ящиков для писем. Узнать их сможет каждый по надписи "Московская усадьба Деда Мороза" – именно туда будут доставлять послания детей и взрослых, адресованные зимнему волшебнику.

Установят новогодние почтовые ящики в столичных парках, учреждениях культуры, торговых центрах и прочих площадках. Кроме того, в этом году почтовые ящики столичной резиденции Деда Мороза также появятся в образовательных и культурных центрах Донецка и Луганска.

В письмах к Деду Морозу можно рассказать о своих желаниях и мечтах, написать поздравления, задать вопросы о зимнем празднике. Многие ребята дополняют свои послания открытками, рисунками и коллажами. Добрый волшебник ждет письма не только от детей, но и от их родителей и вообще всех, кто верит в новогодние чудеса. Дедушка Мороз обязательно прочитает все письма и ответит каждому отправителю, главное – указать на конверте полный обратный адрес с индексом.

Написать о своих заветных мечтах также можно не выходя из дома. Для этого надо воспользоваться специальной формой на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Отправить письмо можно и по обычной почте. На конверте нужно указать адрес получателя: 109472, Москва, Волгоградский проспект, владение 168д, в Московскую усадьбу Деда Мороза.

Самые впечатляющие послания, отправленные с 18 ноября по 20 января, примут участие в конкурсе "Лучшее письмо для Деда Мороза". Предусмотрены две номинации: "Здравствуй, Дедушка Мороз!" для детей и "Верю в чудеса!" для взрослых. Победителей определит жюри. Церемония награждения пройдет в столичной резиденции Деда Мороза.

В прошлом сезоне работы новогодней почты в Московскую усадьбу Деда Мороза поступило более 114 тысяч писем. Из них 14 тысяч было получено по электронной почте. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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