В ТиНАО построят еще пять детских садов

В ТиНАО построят еще пять детских садов
Фото: mos.ru
Учреждения появятся в составе новых жилых комплексов

Более 600 школ и детских садиков построили в Москве с 2011 года за счет города и инвесторов. Большинство новых объектов возводится в местах массовой жилой застройки, чтобы детские образовательные учреждения у новоселов были в шаговой доступности. Особенно много их строят на территории активно развивающихся Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

Сейчас в ТиНАО идет строительство еще пяти детских садов. Их возводят в составе жилых комплексов за счет инвесторов. Новые объекты появятся в районах Коммунарка, Филимонковский, Внуково и Троицк. Один из объектов – детсад в Троицке на 350 мест – уже полностью возведен. Остальные будут готовы в 2025 году. После завершения работ все пять объектов передадут в городскую систему образования.

Все детские сады возводят в соответствии с современными требованиями безопасности, столичными стандартами качества и оснащения. В зданиях и на прилегающей территории будет создана безбарьерная среда и условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В каждом садике оборудуют залы для занятий, спальни и методические кабинеты, просторные групповые ячейки и комфортные раздевалки, игровые и обеденные зоны. Для лучшего естественного освещения в зданиях предусмотрены окна с увеличенной площадью остекления. Выходы на улицу сделают удобными для всех возрастных групп.

На прилегающей территории организуют игровые площадки. Для поддержания безопасности смонтируют системы охранного телевидения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией, а также разместят посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра.

Инспекторы Мосгосстройнадзора строго контролируют весь строительный цикл, проводят выездные проверки для оценки соответствия применяемых материалов и выполненного объема работ требованиям проектной документации.

Сегодня в ТиНАО на разных стадиях строительства находится 28 объектов образования, которые возводятся за счет инвесторов. Они рассчитаны на 22 тысячи мест. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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