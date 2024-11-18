Два монолитных дома построили в районе Перово для участников программы реновации

Вся необходимая социально-бытовая инфраструктура расположена в шаговой доступности

Две новостройки общей площадью более 51 тысячи квадратных метров возвели в районе Перово в рамках реализации программы реновации. Здания хорошо вписались в сложившуюся городскую застройку. Поблизости имеется вся необходимая для комфортной жизни инфраструктурой и развитая дорожно-транспортная сеть.

Дома строили по монолитной технологии. Односекционное здание, расположенное по адресу: 1-я Владимирская улица, дом 47, корпус 1, имеет подземный паркинг на 39 машино-мест. Всего в доме 108 квартир, три из которых обустроили под нужды маломобильных жителей. В этих квартирах увеличили ширину коридоров и дверных проемов, а также установили специальную сантехнику.

Здание по адресу: 3-я Владимирская улица, д. 23 представляет собой пятисекционный жилой дом переменной этажности. В нем 346 квартир. Шесть из них предназначены для маломобильных горожан. В новостройке оборудовали въезд на подземную парковку, рассчитанную на 85 автомобилей.

На фасадах обеих новостроек установили корзины для кондиционеров. Входные группы оформили витражным остеклением. Около домов организованы плоскостные парковки.

На первых этажах отведено место под магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. Новостройки находятся в пешей доступности от станции метро "Перово" Калининской линии.

Важно, что на всех этапах строительства и отделки работы контролировались специалистами Мосгосстройнадзора. Инспекторы провели 14 выездных проверок, чтобы удостовериться, что все идет в соответствии с утвержденной проектной документацией и московскими стандартами качества.

Программу реновации жилья утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов и затрагивает около миллиона москвичей. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в перечень территорий, где планируется строительство жилых комплексов для переселения по программе реновации, включены 22 новые площадки.