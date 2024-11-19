Урок со звездой: в московских школах искусств проходит цикл встреч с деятелями искусства

Урок со звездой: в московских школах искусств проходит цикл встреч с деятелями искусства
Фото: mos.ru пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Ребята могут задать вопросы своим кумирам и даже сыграть с ними на одной сцене

В текущем учебном году в столичных школах и колледжах искусств реализуется проект "Урок со звездой". Он проходит в формате встречи со знаменитыми музыкантами, артистами, художниками и дизайнерами. Участниками проекта, в ходе которого известные деятели культуры провели уже 16 занятий, стали более 1,5 тысячи ребят из 32 образовательных учреждений.

Юные таланты получили возможность пообщаться с такими звездами, как Юрий Башмет, Игорь Бутман, Надежда Бабкина и др. Формат открытых уроков понравился ребятам и заинтересовал представителей творческой сферы столицы.

Так, Игорь Бутман во время визита в Московскую городскую детскую музыкальную школу имени И.О. Дунаевского рассказал, как он сам учился играть на саксофоне, и поделился историями из гастрольной жизни.

Юрий Башмет встретился с воспитанниками детской музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена. Он ответил на вопросы, дал совет, как одновременно освоить сразу несколько музыкальных инструментовЮ и сыграл с ребятами на фортепиано в четыре руки.

Надежда Бабкина провела открытый урок для фольклорного отделения детской музыкальной школы имени В.Ф. Одоевского, который завершился веселым хороводом. 

Художник Александр Шилов рассказал о техниках написания портретов и пейзажей, поделился историями создания некоторых картин и провел для участников проекта несколько экскурсий по своей галерее.

Художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин на встрече в детской музыкальной школе имени С.И. Танеева вспомнил свою учебу в музыкальной школе и поделился опытом управления большим творческим коллективом. 

До конца года запланировано еще несколько мероприятий в этом формате. Часть их них будет посвящена съемкам новогодних шоу. Юные москвичи узнают, как организовывают праздничный фестиваль, как готовят ледовое шоу или снимают новогоднюю передачу для телевидения.

Сегодня в столице работает более 150 творческих образовательных учреждений. В них преподают 6,5 тысячи педагогов, пятая часть из которых – молодые люди, которые не только обучают детей, но и сами выступают на российских и мировых сценах, становятся лауреатами отечественных и международных конкурсов.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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