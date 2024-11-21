Каток в Парке Горького начнет работу 29 ноября

Льдом зальют 16 тысяч квадратных метров территории парка

Парк Горького открывает 93-й ледовый сезон. Первые посетители смогут опробовать лед уже в пятницу, 29 ноября, а торжественная церемония открытия большого катка состоится 1 декабря в 18:00.

Прокатиться на коньках в этом сезоне можно будет вокруг чаши Фигурного фонтана, на центральной и боковых аллеях – общая площадь ледовой поверхности составит 16 тысяч квадратных метров.

Аллеи объединят теплые павильоны проката. В них можно будет арендовать коньки от 25-го до 48-го размера, а также отдохнуть, согреться, перекусить.

Будет работать и детский каток. Там для по выходным будут проходить анимационные программы с участием персонажей популярных мультфильмов. Желающие смогут арендовать хоккейную коробку или посетить уроки по фигурному катанию.

На центральной аллее организуют поп-ап-пространство, где гостям предложат отдохнуть и сделать фотографию на память. Фуд-корт с согревающим костром, подогреваемыми скамейками и новогодней почтой разместится на площадке "Очаг". В центральной части катка появится теплый домик.

В этом сезоне Парк Горького отдает дань памяти братьям Стенбергам, которые занимали должность главных художников парка с 1928 по 1932 год: в 2024 году отмечают 125-летие со дня рождения Владимира, а в 2025-м такой же юбилей отпразднуют в честь младшего брата Георгия. За аркой главного входа разместится совместная с Музеем кино выставка о жизни и творчестве братьев Стенбергов. А на Ленинской площади перед центральным павильоном проката появятся световые конструкции в форме ландышей – это отсылка к проекту братьев Стенбергов, благодаря которым фонари стали одним из символов парка, их можно увидеть на кадрах популярных отечественных фильмов и архивных фотографиях.

Кататься на коньках в Парке Горького можно будет со вторника по воскресенье с 10:00 до 23:00. Утренний сеанс заканчивается в 15:00, вечерний начинается в 17:00, в перерыве специалисты будут проводить обработку льда. Понедельник – технический день.

Особое внимание будет уделено социальным проектам на катке и в парке. Инклюзивные мероприятия начнутся уже 8 декабря. На хоккейной площадке пройдут мастер-классы и показательные игры по следж-хоккею, в которых примут участие дети с особенностями опорно-двигательного аппарата.