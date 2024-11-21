В экоцентре "Яуза" пройдет экологический день семьи

Мероприятие запланировано на 23 ноября

Инновационный экоцентр "Яуза" за два года работы зарекомендовал себя как креативный организатор необычных тематических экскурсий и мастер-классов. В субботу, 23 ноября, здесь пройдет экологический праздник, на который юные посетители приглашаются вместе с родителями, бабушками, дедушками, братьями, сестрами и друзьями.

Экологический день семьи станет реализацией идеи, предложенной жителем в рамках тематического проекта на платформе "Город идей".

Гостям расскажут о необычных природоохранных профессиях будущего, объяснят, как устроена столичная система обращения с отходами, познакомят с принципами раздельного сбора мусора и расскажут, что делают из вторсырья. Желающие внесут личный вклад в дело переработки вторичного сырья – из пластиковых крышечек изготовят памятные брелоки.

Утро субботы начнется с экопрогулки "Родительская забота в природе", во время которой участники узнают об обитателях парка "Яуза" и о том, как они ищут пару и выращивают свое потомство.

Затем гостей ждут на лекции "Минералы Москвы и Подмосковья". Старший научный сотрудник Палеонтологического института имени А.А. Борисяка Российской академии наук Алексей Пахневич расскажет, какие горные породы можно найти в столичном регионе и ближайших областях.

Мультимедийная экскурсия и лекция "Экологические проблемы и пути их решения" будут посвящены вопросам сельского хозяйства, промышленности и энергетики, а также способам их решения.

Днем любители интеллектуальных игр смогут проверить свои знания на экологическом брейн-ринге, участниками которого станут взрослые и дети в возрасте от 12 лет.

Позже для ребят проведут мастер-класс "Экокормушка". Дети узнают, чем можно подкармливать птиц зимой, приготовят оригинальные лакомства для пернатых и сами повесят их в парке.

А ближе к вечеру состоится мастер-класс "Древо профессий моей семьи". Желающие смогут создать свое семейное древо профессий, которое, с одной стороны, может стать отличным инструментом для профориентации подрастающего поколения, а с другой – красивым элементом интерьера дома.