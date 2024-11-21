Для москвичей старшего поколения разработали "рецепт долголетия"

Для москвичей старшего поколения разработали "рецепт долголетия"
Фото: mos.ru
Получить его можно в районной поликлинике

Специалисты проекта "Московское долголетие" разработали ряд программ, которые направлены на своевременную профилактику возрастных заболеваний. Одна из них – "рецепт долголетия", который можно получить у лечащего врача на приеме в поликлинике.

"Рецепт долголетия" – это направление на занятия, специально подобранные индивидуально под пациента. В комплексе с другими рекомендациями они помогают человеку заботиться о себе оптимальным образом, не допуская осложнений хронических или возрастных заболеваний и продлевая таким образом время активной жизни.

"Рецепт долголетия" предусматривает спортивные тренировки, творческие встречи, программы для поддержания когнитивных функций и другие занятия. Это может быть, например, северная (скандинавская) ходьба или йога, которые полезны для суставов, иностранные языки для развития памяти и когнитивных функций, рукоделие для улучшения мелкой моторики рук, а также танцы для тренировки равновесия. Всего участникам доступно более 40 направлений, список которых постоянно пополняется.

Все занятия проходят под руководством опытных преподавателей, которые помогут освоить дисциплины с нуля. Посещать их можно бесплатно, по записи, которая доступна на портале mos.ru или в любом центре московского долголетия, а также в офисах госуслуг "Мои документы".

Сейчас каждый месяц выдается более 10 тысяч таких "рецептов долголетия". Это еще один инструмент, помогающий москвичам "серебряного" возраста получить полезную информацию от врачей.

Также в центрах московского долголетия продолжает действовать "Школа здоровья", где москвичи "серебряного" возраста получают полезную информацию от специалистов поликлиник о профилактике различных заболеваний и могут задать интересующие их вопросы. Занятия в "Школе здоровья" проводят врачи из 49 столичных поликлиник и их филиалов. С начала этого года прошло более 2,5 тысячи занятий, которые посетили свыше 31 тысячи человек.

Каждая лекция в "Школе здоровья" посвящена определенному направлению: здоровому питанию, профилактике болезней сердечно-сосудистой системы, органов зрения, суставов и многому другому. Темы подбираются в соответствии с запросами посетителей, а врачи отвечают на все их вопросы. Лекции проходят по вторникам и четвергам. Точное расписание можно узнать в ближайшем центре московского долголетия.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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