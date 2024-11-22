Красочные арт-постаматы появятся в столице

Московские художники украсили терминалы для бесконтактной выдачи посылок

Проект "Московский постамат" оказался весьма востребованным у москвичей. Жители мегаполиса оценили удобство и безопасность данного способа доставки онлайн-заказов в терминал по выбранному адресу. Ведь для получения не нужно ориентироваться на график работы пункта выдачи или загруженность курьера. Сейчас в Москве установлено уже свыше 900 постаматов, при этом проект продолжает совершенствоваться.

В начале следующего года в столице появятся уникальные арт-постаматы. Эскизы для их художественного оформления были выбраны на конкурсе "ПостамАрт", в котором принимали участие столичные художники. Они представили свои предложения по оформлению терминалов для выдачи посылок, превратив их в удивительные и красочные произведения искусства.

Перед конкурсантами стояла задача создать креативный маршрут, по которому посылки добираются до своих адресатов. Художники могли свободно фантазировать на тему приключений одной посылки, представляя, через какие ситуации она проходит, чтобы вовремя добраться до "Московского постамата".

Свои идеи предложили более 30 художников. Их оценивало жюри, в состав которого входили представители Агентства креативных индустрий, Агентства инноваций Москвы и куратор спецпроекта Моника Норс.

Лучшими были признаны работы Камилы Астаховой, Александра Лаптева и Александры Сеговой. Оформленные по их эскизам три арт-постамата уже в начале следующего года можно будет увидеть в столичных бизнес-центрах. Одно из устройств представят на Московской неделе интерьера и дизайна, которая пройдет с 29 ноября по 2 декабря 2024 года на ВДНХ.

Проект "Московский постамат" способствует формированию комфортной городской инфраструктуры и предоставляет москвичам востребованную услугу по бесконтактной и безопасной доставке интернет-заказов в удобное время. По желанию жильцов, он может быть установлен даже в подъезде многоквартирного дома, чтобы использоваться для получения заказов из онлайн-магазинов, передачи вещей в химчистку, отправки малогабаритной техники в гарантийный ремонт и т.д. За ячейками ведется круглосуточное наблюдение.