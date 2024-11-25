Москвичей ждут на занятиях в секциях единоборств

Москомспорт организует бесплатные тренировки в разных районах города

Бокс, дзюдо, карате, рукопашный бой, самбо, спортивная борьба, тхэквондо – заняться этими видами единоборств приглашает москвичей столичный Департамент спорта. Записаться в секции могут взрослые и дети разного уровня подготовки, в том числе абсолютные новички. Главное – желание стать выносливее, сильнее и здоровее.

Специалисты напоминают: занятия единоборствами укрепляют сердечно-сосудистую систему, мышцы и суставы, способствуют развитию самоконтроля и дисциплины. Как и любой спорт, единоборства помогают избавиться от стресса, повышают качество жизни, а занятия в группах позволяют расширить круг общения, найти новых друзей и единомышленников.

Запись в бесплатные секции организована на портале mos.ru в сервисе "Поиск и бронирование спортивных услуг". При выборе стоит обратить внимание на адрес, где проходят занятия: возможно, есть секции, которые открыты буквально в двух шагах от дома, ведь проект Москомспорта затрагивает все городские округа.

Так, тренировки по боксу проходят в спортивных комплексах "Гелиос", "Восход Солнцево", "Раменки", бойцовском клубе Upgrade и во Дворце спорта "Некрасовка". Заняться дзюдо можно в спортивном комплексе "Раменки" и Управлении по развитию массового спорта ЮАО города Москвы ГБУ "Мосгорспорт".

Присоединиться к тренировкам по тхэквондо можно в спортивных комплексах "Движение", "Содружество" и спорткомплексе на территории Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации".

Занятия по карате проходят в спортивном комплексе "Братеево". Секция по рукопашному бою работает в спортивном комплексе "Малино". Во Дворце спорта "Некрасовка" и Управлении по развитию массового спорта ЮАО города Москвы ГБУ "Мосгорспорт" можно посещать занятия по самбо.

В спортивном комплексе "Динамика" и спорткомплексе на территории Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" проходят занятия по спортивной борьбе.

Занятия проводят опытные тренеры, которые научат правильной технике движений, объяснят, как безопасно падать, как вести ближний бой, как оценивать соперника и какие упражнения делать в перерывах между занятиями.