Более 14 тысяч семей отпраздновали новоселье в 2024 году благодаря программе реновации

Большинство москвичей воспользовались городским сервисом "Помощь при переезде"

С января 2024 года в новое жилье по программе реновации переехали свыше 14 тысяч московских семей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Чаще всего новоселье в этом году отмечали на востоке столицы – там переселили 3,7 тысячи семей. В Юго-Восточном административном округе переехали 2,4 тысячи семей, в Западном – 1,9 тысячи.

"С начала реализации программы реновации в новые квартиры переехали более 63 тысяч семей, из них 14,1 тысячи – с начала этого года",

– поделился данными Владимир Ефимов.

В общей сложности для участников программы реновации в этом году город предоставил просторные квартиры с современной планировкой и качественной отделкой в 46 новостройках.

Для перевозки вещей организован городской сервис "Помощь в переезде". В текущем году им воспользовались 10 тысяч новоселов. Грузчики бесплатно помогают перевезти мебель, бытовую технику, другие вещи, однако домашних питомцев в новые квартиры москвичи доставляют самостоятельно.

Для маломобильных граждан – участников программы реновации предоставляются особые квартиры: в них расширенные дверные проемы, низко смонтированы розетки и электрический щиток. В них также обустроены увеличенные ванные комнаты и просторные холлы, в которых можно свободно развернуться на коляске. В 2024 году москвичам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата предоставили таких 100 квартир в 52 новостройках. Всего за время реализации программы маломобильным гражданам предоставили 420 специально оборудованных квартир. Важно, что все дома, в которых город предлагает жилье для людей с ограниченными возможностями, создана безбарьерная среда: от входа в подъезд до лифта там нет ступеней либо установлены подъемные платформы.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов, где проживают около миллиона человек.

Ранее мэр Сергей Собянин включил 22 новые площадки в перечень территорий, где планируется строительство жилых комплексов для переселения участников программы реновации.